Bruno Fernandes apresentado esta terça-feira

Bruno Fernandes foi um dos jogadores que avançou com a rescisão por justa causa, mas voltou atrás na decisão depois de negociar com a nova direção leonina.







Bruno Fernandes era um dos nove jogadores do Sporting que apresentaram a rescisão, alegando justa causa. Depois de voltar da Rússia, onde esteve com a seleção de Portugal a no Mundial 2018, o jogador reuniu com Sousa Cintra que o terá convencido a voltar atrás na decisão de deixar o clube.