"Bruno Fernandes chegará a um grande europeu"

O ex-jogador, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, recordou os momentos que passou com o jovem atleta nas camadas de formação do Boavista.



Na hora de salientar as virtudes do médio, de 22 anos, Martelinho afirma: “É corajoso a assumir o jogo e tem muita confiança nas suas capacidades”.



Bruno Fernandes não se esconde nos desafios pega nas rédeas do mesmo e isso faz com que o antigo boavisteiro olhe o futuro do seu ex-pupilo com total confiança: “Acredito que pode chegar a um dos grandes clubes europeus”.