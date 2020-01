Bruno Fernandes esperado esta quarta-feira em Manchester

A transferência poderá atingir valores a rondar os 80 milhões de euros, dependendo de objetivos, mas tudo ficará esclarecido esta quarta-feira, quando o jogador viajar para Manchester.Nesta longa "novela", Bruno Fernandes, de 25 anos, deixa Alvalade dois anos e meio depois de ter sido contratado à Sampdoria por 8,5 milhões de euros.





Tudo indica que a transferência do jogador implica um contrato de cinco anos com os "red devils", numa verba a envolver 55 milhões de euros e mais 25 por objetivos.







Esta informação é avançada no dia em que o internacional português foi notícia em Espanha devido a um eventual interesse do Barcelona. O Super Deport dava conta de que o clube catalão poderia comprar o passe do jogador com o intuito de o emprestar ao Valencia, num negócio que podia envolver Rodrigo Moreno, que já jogou no Benfica, para alinhar no em Camp Nou.





O AS avançou exatamente a mesma versão, mas informou que a mesma só se concretizaria no final da temporada.







Esta possibilidade que pode ter mesmo acelerado a viagem até Manchester.