Bruno Fernandes: “Sporting proibido de perder pontos”

O médio dos “leões”, numa longa entrevista na qual passa em revista todos os temas, concretizou a ideia anterior ao afirmar que a única opção que resta à equipa é ganhar e acreditar que é possível chegar ao topo.



Recorde-se que o Sporting recebe o FC Porto na próxima jornada do campeonato, a 5 de janeiro, a partir das 17h30.



Com 14 jornadas cumpridas do campeonato da I Liga o Sporting ocupa o terceiro lugar a nove pontos do FC Porto (2.º) e a 13 do Benfica (1.º).



A propósito da equipa dos “dragões” o capitão da equipa leonina reconheceu que o “FC Porto é sempre uma equipa muito forte mesmo com saídas do plantel”.



Sem rodeios e de forma direta, o jogador falou da sua renovação de contrato e explicou que decidiu abdicar dos cinco milhões de euros a que tinha direito: "Senti que, por aquilo que o Sporting me tem vindo a dar ao longo dos tempos, era certo da minha parte fazê-lo",