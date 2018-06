Bruno Gaspar assina pelo Sporting até junho de 2023

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 17:53 / atualizado em 07 Jun, 2018, 17:58 | Sporting

"A Sporting CP -- Futebol, SAD assinou um contrato válido com o jogador Bruno Gaspar até 2023, com uma cláusula para futura transferência no valor de 60 milhões de euros", lê-se no comunicado dos `leões`.

Bruno Gaspar cumpriu a formação no Benfica, tendo alinhado na equipa B dos `encarnados`, e jogou ainda no Vitória de Guimarães, antes de rumar aos italianos da Fiorentina, em 2017/18.

Igualmente sem revelar montantes envolvidos na transação, o emblema italiano dá conta, no seu sítio oficial, de que o clube "cedeu, a título definitivo, os direitos desportivos do jogador" ao Sporting.