Bruno Gaspar diz que Keizer é exigente e que tem ajudado muito

Lusa Comentários 14 Nov, 2018, 17:54 | Sporting

Dizendo que o balanço da temporada até agora "é positivo", mas que os jogadores do Sporting querem mais, o lateral avaliou os dois primeiros treinos do novo técnico.



"As primeiras impressões são que é um treinador muito comunicativo, mas exigente. Tem-nos ajudado muito e nós a ele. Tem sido um ambiente bom, positivo e confortável para todos", referiu.



Sobre as exigências de Keizer, Bruno Gaspar disse que o holandês apenas pede "máxima dedicação", considerando que cabe aos jogadores "tirar partido disso".



"Tem ideia de quão grande é este clube. Já dá para perceber algumas ideias do futebol dele e do que pretende de nós", referiu.



Marcel Keizer começou a trabalhar no Sporting na segunda-feira, tendo dado o primeiro treino no dia seguinte, depois de substituir Tiago Fernandes, que tinha comandado interinamente a equipa principal após a saída de José Peseiro.