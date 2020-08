Bruno Viana promete Sporting de Braga aguerrido e unido

"Podem esperar uma equipa aguerrida, unida, que vai lutar em todos os jogos para vencer, sempre foi assim e, independentemente de conseguir ou não, é isso que vamos tentar fazer", disse aos meios do clube antes do treino que iniciou nova semana de trabalho dos bracarenses.



O jogador brasileiro de 25 anos, a começar a sua quarta época nos 'arsenalistas', frisou que a equipa está muito motivada depois de ter terminado a última temporada "com o objetivo conseguido" do terceiro lugar na I Liga, além da conquista da Taça da Liga.



"Agora, temos que começar esta época com a energia lá em cima para conseguirmos os nossos objetivos, vamos fazer o possível e o impossível para isso", disse.



Bruno Viana referiu que, como sempre aconteceu desde que chegou a Braga, os reforços estão a ser bem recebidos no grupo e que "é isso que faz uma equipa crescer" e revelou a "impressão boa" do novo treinador, Carlos Carvalhal: "quer ajudar os jogadores, dá o seu melhor e nós o nosso melhor para ele."