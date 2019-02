Carlos Pereira diz adeus ao campeonato e venha a taça

O ex-adjunto de Paulo Bento no comando da equipa de Alvalade, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, frisou que no jogo entre Benfica e Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, esta quarta-feira, pelas 20h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, é obrigatório que a equipa dê outra imagem e si.



Mais que o treinador são os jogadores que têm que dar uma resposta em campo, por isso Frederico Varandas fez bem em ter ido ao balneário da academia puxar pelos jogadores.



Para Carlos Pereira a contestação de alguns adeptos com lenços brancos após a derrota com o eterno rival é compreensível mas não deve pesar em Marcel Keizer que uma semana antes conquistou a Taça da Liga.



Não comprometer a presença de novo no Jamor e deixar em aberto a meia-final da Taça de Portugal com outra postura e qualidade o desejo de Carlos Pereira.