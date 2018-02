Cartão amarelo a Gelson é incompreensível

"Vou contigo até ao fim do mundo", esta foi a mensagem escrita em crioulo na camisola interior, mostrada por Gelson ao despir a camisola do Sporting e dirigida ao amigo Ruben Semedo, preso em Espanha, um gesto solidário que acabou por tramar Gelson Martins.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, Pedro Luiz Cid, o antigo futebolista dos “leões” Fernando Mendes disse que é uma lei incompreensível.



O ex-defesa ainda abordou o clássico de sexta-feira entre FC Porto e Sporting, marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão.