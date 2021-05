Castigo de Rúben Amorim suspenso

O treinador do Sporting apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de seis dias aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação e estará presente no banco do conjunto verde e branco no encontro desta noite em Vila do Conde frente ao Rio Ave.





O Tribunal Administrativo do Sul aceitou uma providência cautelar, à semelhança do que aconteceu no caso de Palhinha, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter enviado o processo por falta de tempo para reunir o colégio de juízes.



Amorim foi notificado esta terça-feira de uma suspensão de seis dias no seguimento de declarações após o jogo com o FC Porto, em outubro.







De imediato o treinador leonino avançou com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), como estava referido num comunicado do Sporting emitido após o castigo.



Perante o pedido de medida cautelar pelo caráter de urgência da decisão em causa e com a impossibilidade de reunir um colégio arbitral (composto por um elemento do TAD, um indicado pelo técnico/Sporting e outro pela Federação) em tempo útil, o processo passou para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que deferiu esse pedido.