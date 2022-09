Champions. Sporting inscreve Alexandropoulos e Arthur Gomes

Jovane Cabral, que esteve perto de sair do clube, mas que acabou reintegrado no plantel 'leonino', também faz parte das escolhas do técnico Rúben Amorim, assim como Daniel Bragança que, mesmo a recuperar de grave lesão, está entre os 24 nomes registados na UEFA.



O defesa Gonçalo Inácio, habitual titular, e o avançado Rodrigo Ribeiro estão ausentes da lista principal, mas estarão na mesma disponíveis, já que integram a Lista B, que aceita jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001.



O Sporting vai disputar o Grupo D com Tottenham, Eintracht Frankfurt e Marselha.



As seis jornadas da fase de grupos da 68.ª edição da Liga dos Campeões serão jogadas excecionalmente a partir de terça e quarta-feira e até 01 e 02 de novembro, por causa da fase final do Mundial2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.



A final da prova está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, destino original dos confrontos decisivos de 2020 e 2021, que foram transferidos para Lisboa e Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.







Lista A de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga dos Campeões:



- Guarda-redes: Adán, Franco Israel e André Paulo.



- Defesas: St. Juste, Matheus Reis, Coates, Neto, Porro, Ricardo Esgaio, Marsà e Jesús Alcantar.



- Médios: Morita, Alexandropoulos, Manuel Ugarte, Fatawu, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves.



- Avançados: Marcus Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes e Jovane Cabral,