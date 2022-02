"Champions". Trânsito condicionado junto a Alvalade

Em comunicado, a PSP adianta que a circulação de trânsito estará condicionada entre as 18h00 e as 18h30 na Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre a Rua Professor Eduardo Araújo Coelho e Rotunda Visconde de Alvalade), na Rua Alfredo Trindade e na rampa de saída da Avenida Padre Cruz.Haverá igualmente condicionamentos à circulação entre as 18h30 e as 18h45 na Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre o Edifício Visconde de Alvalade e a Rotunda Visconde de Alvalade), na Rua Alfredo Trindade e na rampa de saída da Avenida Padre Cruz.Entre as 18h45 e as 19h15 haverá condicionamentos na Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre o Helicóide e a Rotunda Visconde de Alvalade) e na Rua Alfredo Trindade.”, salienta a PSP.

O Sporting Clube de Portugal recebe na terça-feira em Alvalade o Manchester City numa primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (futebol).