Chema Carrasco reforça voleibol do Sporting

O distribuidor chega ao Sporting com o objetivo de ganhar títulos, após um percurso de grande experiência internacional, em clubes da Finlândia, Chipre, Líbano, Roménia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Sérvia.



“Venho para acrescentar experiência à equipa e com vontade de ganhar títulos. Esse é sempre o meu objetivo, tal como é o objetivo do Sporting, e acho que se conseguirmos criar um grupo forte estaremos mais perto de o conseguir”, disse o jogador, citado pelos ‘leões’.



A época 2023/24 arranca com o Benfica na condição de campeão e como vencedor da Taça, tendo a Supertaça sido ganha pela Fonte do Bastardo.