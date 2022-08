Clássico entre FC Porto e Sporting disputa-se em 20 agosto às 20h30

O primeiro confronto entre dois dos três 'grandes' do campeonato português vai decorrer no Estádio do Dragão, no Porto, numa ronda que será encerrada com a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, Lisboa, pelas 20h15, mas apenas no dia 30 de agosto.



Os jogos Portimonense - Vitória de Guimarães e Gil Vicente e Famalicão, previstos para 21 e 22 de agosto, respetivamente, podem vir a ser alterados, uma vez que minhotos e gilistas estão a disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



A terceira jornada arranca com o duelo entre o Estoril Praia e Rio Ave, na sexta-feira, às 20h15.



Programa da terceira jornada:



- Sexta-feira, 19 de agosto:



Estoril Praia -- Rio Ave, 20h15.



- Sábado, 20 de agosto:



Santa Clara -- Arouca, 15h30.



Desportivo das Chaves -- Vizela, 18h00.



FC Porto -- Sporting, 20h30.



- Domingo, 21 de agosto



Casa Pia -- Boavista, 15h30.



Sporting de Braga -- Marítimo, 18h00.



Portimonense -- Vitória de Guimarães, 20h30.



- Segunda-feira, 22 de agosto



Gil Vicente - Famalicão, 20h15.



- Terça-feira, 30 de agosto



Benfica - Paços de Ferreira, 20h15.



Programa da quarta jornada:



- Sexta-feira, 26 de agosto:



Paços de Ferreira -- Estoril Praia, 20h15.



- Sábado, 27 de agosto:



Marítimo -- Portimonense, 15h30.



Boavista -- Benfica, 18h00.



Sporting -- Desportivo de Chaves, 20h30.



- Domingo, 28 de agosto:



Famalicão -- Santa Clara, 15h30.



Arouca -- Sporting de Braga, 18h00.



Rio Ave -- FC Porto, 20h30.



- Segunda-feira, 29 de agosto



Vitória de Guimarães -- Casa Pia, 19h00.



Vizela -- Gil Vicente, 21h15.