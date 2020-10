`Clássico` entre Sporting e FC Porto disputa-se a 17 de outubro

O organismo deu a conhecer as alterações aos jogos da quarta à nona jornada da I Liga, a primeira das quais está agendada para o período entre 17 e 19 de outubro, na retoma do campeonato, após a paragem para os jogos das seleções.

Na quarta jornada, além do jogo entre o Sporting e o campeão nacional, destaca-se ainda a visita no domingo, 18 de outubro, do líder Benfica ao Rio Ave, em jogo marcado para as 20:00, numa ronda que encerra na segunda-feira, com o Boavista-Vitória de Guimarães.