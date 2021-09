`Clássico` Sporting-FC Porto em ronda da I Liga que pode destacar mais o Benfica

Os 'leões' e os 'dragões' já cederam um empate cada, enquanto as 'águias' contabilizam por vitórias os quatro desafios disputados, procurando a quinta antes de principiar o jogo de Alvalade, frente ao Santa Clara, nos Açores.



A equipa de Ruben Amorim tropeçou na última ronda, em Famalicão (1-1), onde os portistas já tinham passado muitas dificuldades (2-1), enquanto os pupilos de Sérgio Conceição empataram 1-1 na Madeira, frente ao Marítimo.



O desafio na capital surge imediatamente após a pausa para os jogos das seleções, facto que limita a preparação de ambos os treinadores, sobretudo dos 'azuis e brancos', com muito mais jogadores convocados.



Luiz Díaz e Matheus Uribe, habituais esteios portistas, jogam pela Colômbia na antevéspera do encontro de Alvalade (o embate face ao Chile começa às 00:00 de sexta-feira em Portugal), problema acrescido para os forasteiros.



Em relação à ronda anterior, o Sporting perdeu o lateral Nuno Mendes, transferido para o Paris Saint-Germain, que, além de pagar sete milhões de euros, emprestou o internacional espanhol Pablo Sarabia, que se pode estrear.



De registar o facto de os 'clássicos' do futebol português voltarem, mais de um ano depois, a ter público na bancada, depois de a época 2020/21 isso não ter acontecido, devido à covid-19, que condicionou as provas a partir de 12 de março de 2020.



Antes do embate de Alvalade, o Benfica, moralizado pela liderança da I Liga e o apuramento para a fase de grupos da 'Champions', tenta o quinto triunfo, em cinco jogos, que permitirá ganhar avanço sobre um dos rivais ou ambos.



Tudo isto a dias dos três 'grandes' do futebol luso iniciarem a aventura na fase de grupos da Liga milionária, exigente prova que vai sobrecarregar o seu calendário.



Jesus também 'sofre' com as seleções, que só vão devolver Otamendi e Lucas Veríssimo horas antes do jogo nos Açores, valendo aos 'encarnados' o facto de o belga Vertonghen ter chegado mais cedo, em virtude de cumprir um jogo de castigo.



Antes do fecho do mercado, Jorge Jesus viu as suas opções reforçadas com o lateral direito austríaco Valentino lazaro, emprestado pelo Inter Milão, e pelo extremo esquerdo sérvio Nemanja Radonjic, cedido pelo Marselha.



Por seu lado, o promovido Estoril Praia, que partilha o segundo lugar com Sporting e FC Porto, encerra a jornada em Tondela, na segunda-feira, às 21:15.



A quinta jornada arranca com a partida entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, no sábado, às 15:30.



Com quatro rondas disputadas, o Benfica segue na liderança isolada do campeonato, com 12 pontos, seguindo-se Sporting, FC Porto e Estoril Praia, todos com 10.







Programa da quinta jornada:



- Sábado, 11 set:



Paços de Ferreira. Ferreira -- Sporting de Braga, 15:30.



Santa Clara -- Benfica, 18:00.



Sporting -- FC Porto, 20:30.



- Domingo, 12 set:



Moreirense -- Famalicão, 15:30.



Gil Vicente -- Vizela, 18:00.



Boavista -- Portimonense, 18:00.



Vitória de Guimarães -- Belenenses SAD, 20:30.



- Segunda-feira, 13 set:



Marítimo -- Arouca, 19:00.



Tondela -- Estoril Praia, 21:15.