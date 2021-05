Coates destaca papel de João Pereira e Antunes no título do Sporting

“Acaba uma época incrível. Muitos momentos que passámos e ultrapassámos como grupo. Não gosto do fazer algo individual, mas estas duas pessoas são um grande exemplo da equipa. Sempre a trabalhar e dando o seu máximo para o grupo e colocando o grupo sempre em primeiro. São detalhes que fazem uma equipa campeã. Parabéns, João Pereira pela carreira que tiveste e obrigado Antunes por seres um exemplo de pessoa e jogador”, escreveu Coates na conta oficial no Instagram.



O defesa central, de 30 anos, deu também os parabéns ao médio português Pedro Gonçalves, que se sagrou melhor marcador da edição 2020/21 da I Liga, com 23 golos.



Na mesma rede social, Pedro Gonçalves confessou que foi um “ano inesquecível” e mostrou-se otimista para o futuro.



"Sem dúvida, um ano inesquecível para mim. Obrigado a todos que sempre me apoiaram. O futuro será ainda mais risonho", escreveu o jogador, de 22 anos.



No Twitter, foi a vez de Tiago Tomás assinalar o fim de uma “temporada memorável”, em que, com apenas 18 anos, entrou para a história do clube.



“Extremamente feliz por poder ter participado no nosso último jogo e de termos terminado da melhor forma esta temporada memorável. E muito orgulhoso por ser o jogador mais jovem de sempre a fazer tantos jogos numa temporada pelo Sporting”, escreveu Tomás.



Com 37 jogos, o avançado superou o recorde que pertencia a Litos desde 1984/85.



Igualmente nas redes sociais, o lateral Nuno Mendes, também de 18 anos, destacou o fim de “uma época de sonho” e o central marroquino Feddal, de 31, agradeceu ao Sporting “o ano incrível” que viveu na sua primeira temporada no clube.