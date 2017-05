Coates diz que é preciso estar sempre motivado para representar o Sporting

Lusa 05 Mai, 2017, 18:47 | Sporting

"Logicamente que no início [da época] os nossos objetivos eram diferentes, não os conseguimos, mas temos outros objetivos para alcançar. Quem está no Sporting tem que estar sempre motivado e temos que nos focar no próximo jogo para tentar conseguir o número máximo de pontos", começou por declarar o defesa central dos 'leões' à margem do Estoril Open em ténis.



O internacional uruguaio, que cumpre a terceira temporada em Alvalade, explicou que "a pressão" de um jogador que joga um clube como o Sporting "é normal e há que aceitá-la como uma responsabilidade".