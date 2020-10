Coates e Darwin Núñez convocados pelo Uruguai para duelos com Colômbia e Brasil

O defesa do Sporting Sebastián Coates e o avançado do Benfica Darwin Núñez foram convocados esta sexta-feira pelo selecionador uruguaio Óscar Tabárez para os próximos dois jogos da qualificação sul-americana para o Mundial de futebol Qatar2022.