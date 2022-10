Coates e Jovane Cabral sem limitações no treino do Sporting

Ainda de acordo com a nota publicada no sítio oficial dos 'leões' na Internet, Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto continuam entregues ao departamento médico do clube.



O plantel do Sporting volta ao trabalho pelas 10:00 de sexta-feira, com nova sessão à porta fechada, na Academia de Alcochete. Pelas 12:15, em conferência de imprensa, o treinador Ruben Amorim fará a antevisão do jogo com o Santa Clara.



O Sporting, que ocupa a sétima posição da tabela, com 13 pontos, a nove do líder Benfica, defronta sábado o Santa Clara (16.º, com cinco), pelas 15:30, nos Açores, para a nona jornada da I Liga.