Coates e Paulinho regressam aos treinos

A equipa de futebol do Sporting iniciou hoje a preparação para o jogo inaugural da I Liga, agendado para sábado frente ao Vizela, com um treino no qual Coates e Paulinho foram as principais novidades.

O defesa uruguaio e o avançado português, que estiveram fora dos últimos treinos da equipa de Ruben Amorim devido a problemas físicos, integraram a sessão de trabalho de hoje, que decorreu na academia do clube, em Alcochete.



Fora das opções do técnico continuam o central neerlandês Jeremiah St. Juste e o extremo português Nuno Santos, que estiveram entregues ao departamento médico dos ‘leões’, segundo indica o boletim clínico divulgado pelo clube.



A equipa 'leonina', que no sábado foi derrotada por 1-0 pelo Everton, em Liverpool, no último jogo da pré-época, volta a treinar na quarta-feira, às 10:00, na academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.



O Sporting disputa a primeira partida oficial no próximo domingo, às 20:30, ao receber o Vizela, na primeira jornada da I Liga, na qual terminou em quarto lugar em 2022/23, falhando o acesso à Liga dos Campeões.