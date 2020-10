Coates e Plata de regresso aos treinos do Sporting após seleções

De acordo com a nota publicada pelo Sporting no seu sítio na Internet, depois de na quarta-feira terem feito trabalho de recuperação, também os internacionais sub-21 Pedro Porro, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves integraram a sessão.



Jovane Cabral e o marroquino Zouhair Feddal treinaram “integrados e sem limitações”, o esloveno Andraz Sporar treinou “integrado sob vigilância médica” e Eduardo Quaresma fez “apenas tratamento”, segundo o boletim clínico.



Os ‘leões’ voltam a treinar à porta fechada na sexta-feira, pelas 10:00, na Academia. À tarde, a partir das 18:30, o treinador Rúben Amorim fará a antevisão do ‘clássico’ no Auditório Artur Agostinho, do Estádio José Alvalade.



O jogo entre o Sporting e o FC Porto, referente à quarta jornada da I Liga e primeiro ‘clássico’ da época, está agendado para sábado, às 20:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro Luís Godinho.



Sporting, FC Porto e Marítimo partilham o terceiro lugar do campeonato com seis pontos, a três do líder Benfica e a um do Santa Clara, embora os ‘leões’ tenham menos um jogo, devido ao adiamento do encontro com o Gil Vicente, devido a diversos casos de covid-19 nas equipas.