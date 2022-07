Coates focado na pré-época do Sporting

”, disse aos jornalistas, questionado sobre se desejava pendurar as chuteiras de camisola verde-e-branca.O capitão e defesa central do Sporting tem contrato válido até 2023, com mais um ano de opção, após ter sido transferido para Alvalade na temporada de 2016/17, oriundo do inglês Sunderland.”, afirmou, sobre os reforços da equipa, designadamente o compatriota e guarda-redes, Franco Israel.Coates desejou ainda uma rápida recuperação ao recentemente lesionado Daniel Bragança, que vai ter de ser operado ao joelho direito.O Sporting vai continuar em estágio de pré-época no sul de Portugal até 20 de julho.