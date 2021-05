Coates recebe troféu em festa ruidosa mas sem público

O uruguaio Sebastian Coates recebeu das mãos de Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o 19.º troféu de campeão, que o Sporting não conquistava há 19 anos.

O capitão Coates, o último a subir ao palanque, ergueu o troféu, ao som da música We are the champions, dos Queen, depois de ter passado pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, a quem, em tom de brincadeira, bateu continência.

Os novos campeões, que sucedem ao FC Porto, foram chamados um a um para o palanque, onde já estava colocado o troféu, o primeiro a chegar ao atual estádio dos `leões`, inaugurado em 2003.

O técnico Ruben Amorim, com uma camisola igual à dos jogadores, foi dos últimos a ser chamado para a festa, à qual assistiram, no relvado, vários familiares.

Pouco mais de meia depois da vitória por 1-0 sobre o Boavista, o relvado de Alvalade engalanou-se para a entrega do troféu, numa festa sem público, devido à pandemia de covid-19, que obrigou a que toda a época tenha sido jogada à porta fechada.

Um golo de Paulinho aos 37 minutos frente ao Boavista, em jogo da 32.ª jornada, garantiu o triunfo, a conquista do título, e manteve a invencibilidade do Sporting na presente edição da prova, na qual soma 25 triunfos e sete empates.

Os `leões`, que precisavam de apenas dois pontos para assegurar o título, visitam na próxima semana o vizinho e rival Benfica, envolvido na luta pelo segundo lugar, na condição de campeões, e fecham a época em casa, com o Marítimo.

Durante o encontro, foi sempre audível no interior do estádio o apoio sonoro dos adeptos, apesar de durante algum tempo ter sido "abafado" por sirenes da polícia e bombeiros, devido a alguns desacatos no exterior.