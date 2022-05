Coates regressa aos treinos do Sporting e pode ser opção em Portimão

Após dois dias de folga, o campeão nacional regressou hoje ao trabalho na Academia Sporting, em Alcochete, onde o treinador Rúben Amorim já teve à disposição o central uruguaio, que tinha falhado o desafio com o Gil Vicente, na última jornada, que os ‘leões’ venceram por 4-1, em Lisboa.



Na quinta-feira, o Sporting tem agendado novo apronto, na Academia, a partir das 10:30.



O Sporting, segundo classificado do campeonato, com 79 pontos, defronta o Portimonense, 12.º, com 35, em Portimão, num encontro com início agendado para as 20:30, de sábado.



No mesmo dia, o FC Porto, líder, com 85 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 71, bastando um empate no terreno do rival para se sagrar campeão nacional pela 30.ª vez.