Covid-19. Coates é o único caso positivo nos testes realizados no Sporting

Segundo a mesma fonte, os testes PCR feitos a todos os elementos do plantel ‘leonino’ tiveram resultados negativos, à exceção do caso do capitão da equipa.



O central dos ‘leões’, que já está em isolamento, é, assim, baixa certa na equipa de Rúben Amorim para o embate com o Benfica, na sexta-feira, marcado para as 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Coates, que esta época já foi utilizado em 17 jogos e marcou quatro golos nas diferentes competições, vai falhar também os próximos compromissos do Sporting, uma vez que vai ter de cumprir um período o obrigatório de isolamento.



Benfica, terceiro classificado com 31 pontos, menos um do que o Sporting, que divide a liderança com o FC Porto, vão defrontar-se num encontro que vai ser dirigido pelo árbitro Artur Soares Dias, da associação do Porto.