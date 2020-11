Covid-19. Futebolista do Sporting Stefan Ristovski assume contágio

"Família covid-19 positiva. Vamos continuar a lutar e voltar mais fortes. Mantenham-se seguros e saudáveis", escreveu o jogador no instagram.



O lateral-direito, que chegou a Alvalade em 2017, tem estado afastado das opções do treinador Ruben Amorim, com quem está em litígio.



O atleta de 28 anos só tem jogado pela seleção da Macedónia.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.701 em Portugal.