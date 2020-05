Covid-19. Sporting prolonga "lay-off" por 30 dias

O prolongamento destas medidas extraordinárias, que suspenderam o trabalho de alguns colaboradores e levaram à redução do tempo de serviço e do salário de outros, foi comunicado aos profissionais do clube na quinta-feira, afirmou a mesma fonte, acrescentando que foram feitos alguns ajustes pontuais relativamente ao pedido inicial.

Em 16 de abril, a SAD do Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o recurso ao "lay-off" de 95% dos trabalhadores do "universo 'leonino'", então com o objetivo de reduzir os custos com o pessoal em 40% durante a pandemia.





O recurso ao "lay-off" do clube verde e branco seguiu-se ao acordo com os futebolistas para uma redução salarial de 40% nos meses de abril, maio e junho e ao corte para metade dos vencimentos dos administradores da SAD leonina, também durante estes três meses.