Daniel Bragança recupera de traumatismo na anca

”, indicou o clube lisboeta.O Sporting treinou domingo na Academia de Alcochete, numa sessão a meio gás, com presença no relvado apenas dos não titulares no jogo de sábado em casa do Vitória de Guimarães, da 13.ª ronda da I Liga, que a equipa perdeu por 3-2.Os "leões" folgam esta segunda-feira e voltam a treinar na terça-feira, com vista à preparação para o jogo de quinta-feira em casa frente aos austríacos do Sturm Graz, da sexta e última jornada do Grupo D, já com o segundo lugar definido.Na semana seguinte, na segunda-feira de 18 de dezembro, a equipa recebe o FC Porto (20h15), em jogo da 14.ª jornada do campeonato, estando as duas equipas empatadas nas liderança, com os mesmos 31 pontos, mais um do que o Benfica, que um dia antes visita o Sporting de Braga, quarto classificado, com 29 pontos.