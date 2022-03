Daniel Bragança tem entorse no tornozelo, Palhinha com mialgia no adutor

Na 'ressaca' da derrota caseira com o FC Porto (2-1), na primeira mão das meias-finais da Taça da Portugal, o técnico Rúben Amorim esteve privado dos jogadores que alinharam de início no duelo de quarta-feira, uma vez que efetuaram trabalho de recuperação.



Bragança foi lançado contra os portistas, aos 81 minutos, mas Palhinha esteve ausente, devido a castigo.



Já os restantes atletas do plantel treinaram normalmente no relvado, sendo que Pedro Gonçalves, que "continua a fazer tratamento" à lesão, está entregue ao departamento clínico, juntamente com os outros dois médios 'leoninos'.



Na sexta-feira, os 'leões' voltam a treinar na Academia Sporting, em Alcochete, pelas 10:30, duas horas antes de ter início a conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 25.ª jornada da I Liga, com o Arouca, agendado para sábado.



O Sporting é atualmente o segundo classificado do campeonato, com 58 pontos, menos seis do que o líder FC Porto, enquanto o Benfica é terceiro, com 54.