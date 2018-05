Daniel Sampaio já dirigiu AG polémica

A alínea “Q” obteve deferimento por parte do tribunal foi o local que estava previsto.



O tribunal decidiu que o Estádio Jose Alvalade não teria condições de segurança para a realização da reunião magna.



No entanto a AG não se realizou porque Godinho Lopes se demitiu, todos se demitiram na altura, provocando eleições.



Convém, referir também, que a partir do momento que está convocada a AG o conselho diretivo é obrigado a facultar todos os meios para a realização da mesma, de acordo com o artigo 8º do regulamento da AG.



O local apontado é o Pavilhão Atlântico. Não há concertos agendados para esse dia, embora possam existir eventos privados.



Daniel Sampaio era quem liderava na altura a AG dos “leões”, como vice-presidente, dada a ausência de Eduardo Barroso.



Daniel Sampaio recordou na Antena 1 o passado mas não quis pronunciar-se sobre o aatual estado do clube.