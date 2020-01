"Dar Futuro ao Sporting" não entende dúvidas da Mesa da Assembleia Geral

", pode ler-se no comunicado publicado pelo movimento "Dar Futuro ao Sporting" nas redes sociais.Os subscritores deste movimento esclarecem ainda que foram contactados pela MAG "para providenciar um ficheiro onde constava a documentação organizada, de forma a que a validação fosse o mais breve possível", pedido ao qual "acederam, sem que a isso fossem obrigados", razão pela qual lamentam a atitude dos responsáveis daquele órgão.Segundo os responsáveis do movimento, foram terça-feira informados pela MAG, pelas 20h28, através de correio eletrónico, que os votos necessários para a convocação de uma Assembleia Geral destitutiva tinham sido atingidos, com a ressalva de duas questões relativas à Justa Causa apresentada.Os subscritores informam ainda que não foi dada qualquer justificação para o facto de apenas perto dos 50 por cento (%) dos cerca de 3000 votos entregues terem sido validados.





", refere o movimento "Dar Futuro ao Sporting", o qual promete dissipar "o mais rapidamente possível" todas as dúvidas colocadas pela MAG.Contudo, apela aos responsáveis deste órgão que "", até porque "".", pode ainda ler-se no comunicado, cujo teor lembra ainda que cabe aos sócios decidir o futuro do clube e que a AG tem mesmo de se realizar caso haja votos suficientes, como determinam os estatutos.Recorde-se que a MAG do Sporting informou na terça-feira que o requerimento para uma Assembleia Geral destitutiva da atual Direção obedece aos requisitos estatutários exigidos em relação à validade dos subscritores, mas quer mais esclarecimentos para tomar uma decisão.", pode ler-se na nota enviada à comunicação social pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting.

O movimento tem agora cinco dias úteis para apresentar os esclarecimentos adicionais requeridos pela MAG.