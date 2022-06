Dário Essugo assume desejo de afirmar-se na equipa principal do Sporting

O jovem, que se estreou na equipa principal com apenas 16 anos, participou numa das mesas redondas promovidas pelo clube para assinalar o 20.º aniversário da Academia, que "está viva e vai continuar", e garantiu que sente-se "um privilegiado" por já ter tido a oportunidade de sagrar-se campeão nacional pelo Sporting.

"O meu objetivo máximo é afirmar-me aqui na equipa principal, ter mais minutos, mas acima de tudo continuar a evoluir, a crescer, ser melhor jogador e melhor pessoa. Esse é o meu objetivo", afirmou Essugo, em declarações à comunicação social.

O jovem, atualmente com 17 anos, destacou também o papel de Rúben Amorim pela forma como "aposta na formação" e prometeu "continuar a trabalhar, já a partir de segunda-feira", para alcançar os seus objetivos.

"Claro que foi bom estrear-me na equipa principal, mas tenho as pessoas certas ao meu lado, que me ajudam a manter os pés bem assentes na terra e a pensar nos próximos passos, que é o que ambiciono, chegar ao mais alto nível. É para isso que trabalho, não me deslumbro", garantiu.

O foco de Essugo, de resto, é de tal forma sólido que não se desviou nem mesmo quando confrontado com as possíveis saídas de Palhinha e Matheus Nunes para o estrangeiro, que poderão abrir mais espaço para a sua afirmação na equipa principal.

"O meu foco é continuar a trabalhar, a fazer as mesmas coisas que tenho vindo a fazer e o resto virá por acréscimo", insistiu.

Essugo falou aos jornalistas durante a cerimónia do 20.º aniversário da Academia do Sporting, inaugurada em 21 de junho de 2002 e que alberga as principais equipas de futebol profissional e de formação do clube, assim como a equipa futebol feminino.

A estrutura de formação do clube de Alvalade já celebrou 23 títulos de campeão nacional dos escalões jovens desde a sua inauguração, nomeadamente sete de sub-19, sete de sub-17 e nove de sub-15.

Ao todo, 65 jogadores que passaram pelas instalações de Alcochete já se estrearam na equipa principal dos `leões`, segundo uma nota informativa divulgada pelo clube de Alvalade.