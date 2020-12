Defesa do Sporting Nuno Mendes sofreu traumatismo na anca direita

O futebolista ‘leonino’ entrou já na segunda parte, mas teve de ser substituído aos 75 minutos, com o treinador Rúben Amorim a dizer no final que o jogador tinha contraído outra lesão, diferente do traumatismo no pé sofrido em novembro, na seleção de sub-21.



No treino de hoje, os titulares na Taça da Liga fizeram trabalho de recuperação, com exceção do guarda-redes Luís Maximiano, em trabalho com o grupo, e de Nuno Mendes e Jovane Cabral, que fizeram tratamento, com este último a ter também uma lesão na anca direita.



O Sporting, líder da I Liga, prossegue na quinta-feira a preparação para a receção ao Farense, 14.º classificado, jogo da 10.ª jornada do campeonato, agendado para as 20h30 de sábado.