Defesa Feddal integrado no treino do Sporting e poderá ser opção contra FC Porto

O central, de 32 anos, não joga desde a receção vitoriosa ao Moreirense (2-0), em 14 de março, mas hoje já esteve presente no relvado e às ordens do treinador 'leonino', Rúben Amorim.



De resto, o brasileiro Matheus Reis, que falhou o dérbi com o Benfica, no domingo, devido a castigo, já pode entrar, novamente, nas contas.



Na quinta-feira, o campeão nacional volta a treinar na Academia, em Alcochete, pelas 10:30, duas horas antes de ter início a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os 'dragões'.



FC Porto e Sporting, ambos com 17 troféus, voltam a lutar pelo acesso ao duelo decisivo da edição 2021/22 da prova 'rainha' na quinta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, um mês e meio depois do triunfo (2-1) 'azul e branco' em Alvalade (2-1).