Defesa sportinguista Zouhair Feddal sofreu lesão muscular no dérbi

Habitual titular na equipa treinada por Rúben Amorim, Feddal foi substituído pelo português Ricardo Esgaio, no Estádio da Luz, aos 54 minutos, e junta-se aos indisponíveis Jovane Cabral, Rúben Vinagre e João Palhinha, todos a recuperarem de lesões, enquanto o 'capitão' Coates está infetado com o coronavírus e em mantém-se em isolamento.



De acordo com a informação pelo clube, os titulares no encontro com o Benfica realizaram trabalho de recuperação e os restantes atletas treinaram-se no relvado da academia, em Alcochete, sob as ordens do técnico 'leonino'.



Na sexta-feira, Sarabia (08 minutos), Paulinho (62) e Matheus Nunes (68) marcaram os golos dos 'leões', que ainda estão invictos no campeonato e somaram o oitavo triunfo consecutivo, com Pizzi (90+6) a reduzir para o Benfica.



O Sporting passou a somar 35 pontos, os mesmos do FC Porto, que lidera por ter melhor diferença de golos, com o Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, a ficar a quatro pontos do duo da frente, no terceiro lugar.