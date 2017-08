Delfim considera essencial o Sporting derrotar o V. Setúbal

O ex-médio, em declarações à Antena 1, considerou que os jogadores leoninos só devem focar-se no jogo de Alvalade, antes de pensar no encontro da próxima terça-feira para o "play-off" da Liga dos Campeões frente ao Steaua de Bucareste, ou mesmo nos adversários mais diretos Benfica e FC Porto.



Esta noite, em Alvalade, o Sporting recebe o Vitória de Setúbal, a partir das 20h30.



Na convocatória do Sporting, já divulgada, está o médio William Carvalho mas o jogador não seguiu para estágio com a equipa, o que abre a porta ao futebolista para uma eentual transferência, em concreto, para o West Ham.



Delfim diz que tudo indica que William vá mesmo sair, até pelas contratações que o Sporting fez neste defeso.



Nesta entrevista ao jornalista Fernando Eurico, Delfim diz que William já mostrou que merece outro campeonato.