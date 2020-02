Dérbi de futsal entre Sporting e Benfica marcado por gesto de ‘fair-play’

O árbitro da partida assinalou uma grande penalidade por alegada mão de um jogador dos ‘encarnados’, que dizia que o corte tinha sido efetuado com a cabeça. Um jogador do Sporting acabou por confirmar ao árbitro que o adversário tinha razão e não jogou a bola com a mão.



O árbitro da partida reverteu a decisão e mostrou ao jogador dos ‘leões’ o cartão branco, um recurso para enaltecer atos e comportamentos corretos, assinalando o gesto de ‘fair-play’.



O encontro entre o Sporting e o Benfica, disputado no Pavilhão João Rocha, terminou com a vitória do Sporting por 1-0.