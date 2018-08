Diaby elogia Sporting e espera complementar Bas Dost no ataque

Lusa Comentários 21 Ago, 2018, 21:24 | Sporting

"Estou muito feliz por estar aqui. O Sporting é um bom clube e, quando soube que tinha a possibilidade de vir, não hesitei. Estou muito contente", afirmou o jogador proveniente do Club Brugge, de 27 anos, admitindo ainda ter conversado com o defesa francês Jéremy Mathieu: "Ele disse-me para vir e que aqui seria feliz."

O registo de 36 golos em 108 jogos pelo anterior clube nas derradeiras três temporadas são o `cartão de visita` do internacional pelo Mali, mas Diaby não pensa em ultrapassar o holandês Bas Dost, goleador `leonino` nos últimos dois anos, preferindo apostar na complementaridade com o ponta de lança.

"Somos dois jogadores completamente diferentes e podemos ser complementares. Claro que os golos são muito importantes para um avançado, mas posso fazer outras coisas para ajudar a equipa, como assistências ou trabalhar defensivamente. Não há pressão, a época será longa", vaticinou, antes de dar "os parabéns" a Bas Dost pelos 70 golos já apontados pelo clube.

Com uma carreira lançada em França e sedimentada na Bélgica, o avançado espera agora afirmar-se em Portugal, cujo valor da I Liga não deixou de enaltecer.

"Do futebol português sei que tem grandes clubes, como Sporting, FC Porto, Benfica ou Braga. Há muitos bons clubes, que ganharam a `Champions` e que estão sempre na cena europeia. Isso diz muito do clube e do nível do campeonato", disse.

Ao lado de Diaby esteve sempre o presidente da SAD `leonina`, Sousa Cintra, que se mostrou "muito satisfeito" pela oficialização desta contratação - a oitava neste defeso - e explicou as razões para o atraso do anúncio, depois de a conferência de imprensa de apresentação ter chegado a estar marcada para a noite de segunda-feira.

"Houve um contratempo que não tinha nada a ver com o Sporting. O Brugge colocou problemas com um acerto de contas com o jogador e felizmente pelas duas da manhã é que conseguimos assinar o contrato", referiu o dirigente, realçando ainda Diaby como "o jogador mais rápido do futebol português".

"Tem uma capacidade muito grande e dá bastante profundidade ao ataque. Fará com o Bas Dost um encontro perfeito para se fazer mais golos e está habituado a ser campeão na Bélgica. Além de ser um bom avançado, joga também nas duas alas e é uma alternativa no ataque, o que é muito importante para o nosso treinador. Acho que é uma aposta certa", sublinhou.

Sousa Cintra acrescentou que o Sporting vai continuar ativo no mercado de transferências e garantiu a chegada de "mais dois reforços, no mínimo": um jogador para o ataque e outro para o meio-campo. Porém, o líder da SAD `verde e branca` lamentou-se por já não ter a equipa fechada a tempo do dérbi de sábado contra o Benfica, para a terceira ronda da I Liga.

"Temos bons jogadores, a equipa é boa, mas alguns ainda não estão no seu ritmo normal. Ainda falta muita coisa, mas vamos acreditar e lutar para ganhar. Vamos tentar fazer o nosso melhor e com a prata da casa, que é boa. Estamos preparados para dar uma alegria esta época aos adeptos do Sporting", concluiu.

