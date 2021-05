Dias da Cunha destaca "imenso mérito" do técnico Rúben Amorim

"É realmente espantoso como o Rúben Amorim, no ano em que chega ao Sporting e com jogadores pela primeira vez no clube, consegue o título. É absolutamente extraordinário e é um mérito imenso do treinador", salientou à agência Lusa.

Até esta temporada o último presidente leonino a sagrar-se campeão nacional, na temporada 2001/2002, Dias da Cunha deixou ainda um agradecimento ao atual líder do clube, Frederico Varandas.

O antigo dirigente do Sporting lembrou que os tempos "são diferentes" e o "futebol evoluiu muito" desde o título em 2002.

"A diferença entre os primeiros e o resto era grande naquela época. Hoje em dia não é assim e os jogos são competitivos entre todas as equipas, do primeiro ao último", vincou.

António Dias da Cunha, presidente do Sporting entre 2000 e 2005, realçou ainda a juventude do plantel e a qualidade do jogo.

"Além da juventude, destacam-se pela forma como conseguem jogar, a posse de bola que conseguem ter e as ocasiões de golo que criam", apontou.

E salientou também a aposta do clube lisboeta na juventude e no jogador português, face aos rivais Benfica e FC Porto.

Dias da Cunha acredita que este título vai levar o clube a mais conquistas por não ter "acontecido por acaso".

"Foi com muito mérito que o Sporting chegou ao primeiro lugar e confirmou o primeiro lugar", atirou.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os `leões` somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.