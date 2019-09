Dias Ferreira lança críticas duras à Sporting SAD

O carismático sportinguista fala das anunciadas saídas de alguns jogadores e da forma como se estão a processar esses abandonos.



Raphinha e Thierry Correia são as últimas nomes dadas como certos para sair e Dias Ferreira mostra-se incrédulos com as notícias que têm vindo a público.



O ex-dirigente coloca ainda em causa a competência do atual treinador Marcel Keizer e graceja quando diz que o holandês nem obrigado sabe dizer.



Sobre a política financeira confessou, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, que a atual direção da SAD rasgou a programada reestruturação financeira e chega ao ponto de afirmar que não o surpreenderia que vendessem o estádio.

As últimas…

Raphinha está a caminho de França para ingressar no Rennes, de França, por 20 milhões de euros, embora a notícia careça de confirmação oficial.



Thierry Correia, lateral direito, já está em Espanha, para assinar contrato com o Valência. O negócio pode fazer-se, de acordo com alguns órgãos de informação espanhóis, por 12 milhões de euros, se o jogador sair a título definitivo.