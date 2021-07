Elves Baldé deixa Sporting e assina pelo Farense por duas épocas

”, destacou o emblema de Faro nas suas redes sociais.Elves Baldé, citado pelo clube algarvio, afirmou-se “” com esta nova oportunidade, chegando “”.”, frisou.O extremo, internacional português até aos sub-20, representa o Sporting desde os infantis e, já como sénior, foi emprestado a Paços de Ferreira e Feirense.Elves Baldé é o sexto reforço do Farense, depois dos defesas Loide Augusto, Gut e Henrique, do médio Mica Silva e do extremo Vasco Lopes.

Os algarvios estreiam-se oficialmente na nova temporada no sábado, no terreno do Desportivo de Chaves (18h00), em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga.