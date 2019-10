Emanuel Ferro não "subestima" Rosenborg com "grande historial" na Europa

Depois do `desastre` de quinta-feira e consequente eliminação da Taça de Portugal, no reduto do `terciário` Alverca (2-0), o Sporting enfrenta o último classificado do grupo D, ainda sem pontuar, mas que tem argumentos para fazer mais nesta competição, segundo o adjunto de Silas, treinador principal dos `leões`.

"É uma equipa que não teve bons resultados [nesta competição] e vai querer dar reposta. Fisicamente, é forte, com boa capacidade, lutadora e que conhecemos bem. Também sabemos as fraquezas que queremos explorar, é uma equipa com um historial grande nas competições europeias e as duas derrotas podem ser enganadoras. Nunca podemos subestimar o adversário", referiu Emanuel Ferro, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio de quinta-feira.

Relativamente ao `onze` a apresentar no Estádio José Alvalade, o técnico frisou que "nunca serão muitas as alterações" e que a equipa vai manter-se fiel à sua forma de jogar.

"Não são para alterar a nossa forma de jogar. Ainda temos pouco tempo de trabalho com a equipa, que está empenhada em fazer as coisas bem e em melhorar todos os dias. Quem jogar vai fazer as coisas bem", explicou.

Frente a um conjunto que nunca se cruzou no caminho da equipa lusa, Emanuel Ferro afirmou que é preciso estar ciente da "competitividade" dos encontros da Liga Europa e que o Sporting tem de mostrar a sua "superioridade".

O ponta da lança congolês Bolasie, reforço de verão e que ainda não se estreou a marcar pelos `leões`, pediu uma "reação" positiva da equipa ao desaire na Taça e, tal como o adjunto de Silas, vincou que não se pode desvalorizar o atual quarto classificado da liga norueguesa.

"Psicologicamente, sabemos que temos de conseguir um bom resultado contra o Rosenborg, é a única forma de reagir. Contra o Rosenborg, e jogando em casa, temos esperança de vencer e não se subestima nenhuma equipa. O Rosenborg é uma das equipas de topo na Noruega", alertou.

O Sporting ocupa a segunda posição do grupo D, face ao triunfo em casa (2-1 ao LASK Linz) e à derrota na Holanda (3-2 com o PSV Eindhoven), com três pontos, os mesmos do LASK Linz, e menos três do que o líder isolado, PSV Eindhoven, enquanto o Rosenborg é último, sem qualquer ponto.

O encontro entre o Sporting e o Rosenborg está marcado para quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo belga Lawrence Visser.