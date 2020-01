Entrada de adeptos no Estádio de Alvalade para o `clássico` sem incidentes

A entrada dos 2.500 adeptos do FC Porto no Estádio José Alvalade decorreu sem incidentes, afirmou hoje a subcomissária da PSP Ana Carvalho, destacando a presença nas bancadas 45 minutos antes do jogo de futebol com o Sporting.