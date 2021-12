Esgaio é o terceiro caso positivo no Sporting nas últimas semanas

Nos mais recentes testes para detetar o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, efetuados pelo clube, o lateral dos `leões`, que está assintomático, testou positivo e foi colocado em isolamento.

Esgaio é o terceiro caso no Sporting nas últimas semanas, depois de central Coates ter testado positivo no início do mês e de o avançado Paulinho também ter tido um teste com resultado positivo após o regresso dos Países Baixos, onde a formação comandada por Rúben Amorim jogou frente ao Ajax, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional uruguaio já está recuperado e regressou à competição no sábado, na vitória por 2-0 frente ao Boavista, enquanto Paulinho continua em isolamento.

Ricardo Esgaio foi utilizado na partida frente aos `axadrezados`, tendo alinhado na segunda parte do encontro da I liga. O lateral vai agora cumprir um período de isolamento e falha os próximos jogos dos `leões`.