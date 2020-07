Europa, descida e um Benfica-Sporting na despedida de I Liga invulgar

O eterno dérbi disputa-se no sábado às 21h15, à mesma hora da receção do Sporting de Braga (quarto) ao já campeão FC Porto, num momento em que o terceiro lugar, de acesso direto à fase de grupos da segunda competição da UEFA, está em jogo.



O Sporting parte em vantagem, com mais três pontos do que o Sporting de Braga, e, quando ambos têm jogos teoricamente difíceis, à equipa ‘leonina’ basta um empate em casa do rival Benfica para assegurar o último lugar do pódio.



Os ‘leões’, que tiveram quatro treinadores (Marcel Keizer, Silas e Rúben Amorim e o interino Leonel Pontes), não pontuaram ainda esta época face aos outros ‘grandes’, com duas derrotas com o FC Porto e desaire em Alvalade com o Benfica.



Nem o Benfica, que também conclui a época com o adjunto Nélson Veríssimo, após o despedimento de Bruno Lage, conseguiu pontuar frente ao campeão FC Porto, que entre as equipas mais acima na tabela, apenas perdeu com o seu adversário de sábado.



O Sporting de Braga foi o único entre os primeiros que ‘abateu’ o Dragão, mas os bracarenses perderam fulgor e capacidade com a saída para o Sporting de Rúben Amorim, que não perdeu um único jogo à frente dos minhotos.



O FC Porto chega ao jogo de sábado já consagradíssimo e a pensar na final da Taça de Portugal, em 01 de agosto, com o Benfica, enquanto o Sporting de Braga para chegar ao terceiro lugar precisa de vencer e esperar que o Benfica derrote o Sporting.



A última jornada definirá também o quinto lugar, entre Famalicão – que tenta uma presença inédita na fase preliminar da Liga Europa - e Rio Ave, e quando os dois emblemas estão separados apenas por um ponto. Ambos os jogos têm início às 19:00.



O Rio Ave (sexto), que visita no sábado o tranquilo Boavista (11.º), está sempre obrigado a vencer e esperar que o Famalicão (quinto) não vença o também ‘seguro’ Marítimo (12.º), no Funchal, porque em confronto direto os famalicenses têm vantagem.



No domingo, fecha o campeonato, com as atenções viradas para Tondela (15.º, 33 pontos), Vitória de Setúbal (16.º, 31 pontos) e Portimonense (17.º, 30 pontos), e saber qual dos três acompanha o Desportivo das Aves (16.º) na descida.



O Tondela, de Natxo González, que estará castigado, enfrenta a ronda com um ‘balão de oxigénio’ após vencer o Sporting de Braga e precisa de um ponto para se salvar, numa jornada em que visita o Moreirense (oitavo).



Um cenário final de igualdade pontual com Vitória de Setúbal ou Portimonense penalizará sempre a equipa viseense, que nos confrontos diretos perde em toda a linha, e que, por isso, precisa de salvar-se pelos pontos.



A penúltima jornada atirou o Portimonense para baixo da linha de descida, e o Vitória de Setúbal, que empatou em Alvalade, está um ponto acima, mas aqui, em caso de igualdade pontual na última ronda, outras contas serão necessárias.



Vitória de Setúbal e Portimonense não desempatam no confronto (0-0 em ambos os jogos), seguindo-se a maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição, critério a favor da equipa algarvia, por um golo.



Neste dia final, o Tondela parte com mais três pontos, mas parece ter o jogo mais difícil, se comparado com a receção do Vitória de Setúbal ao Belenenses SAD (14.º e a ‘salvo’) e, sobretudo, do Portimonense ao despromovido Desportivo das Aves.



Os avenses conseguiram marcar presença na penúltima jornada, goleados em casa pelo Benfica (4-0), depois de o clube arranjar meios e em oposição ao pretendido pela SAD, que chegou a anunciar a falta de comparência, algo que permanece em dúvida para o derradeiro jogo – ausência que chegou a ser anunciada -, e que tem a importância acrescida de entrar na questão da descida.



A época 2019/20 despede-se com o título entregue a um meritório FC Porto, que soube ultrapassar sete pontos de desvantagem na transição da primeira para a segunda volta, face a um Benfica em queda vertiginosa e que assim prosseguiu após a paragem das competições devido à crise sanitária mundial, desencadeada com a covid-19, responsável pela suspensão da época entre março e junho, e de um regresso sem adeptos.