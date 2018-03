RTP Comentários 11 Mar, 2018, 17:58 / atualizado em 11 Mar, 2018, 18:52 | Sporting

O defesa "leonino" não viajou com a equipa para Chaves e é baixa no Sporting para um confronto em que o técnico Jorge Jesus espera "complicações", no jogo referente à 26.ª jornada da Liga.



A equipa viaja de avião para o norte do País, mas Coentrão ficou em Lisboa, no dia em que assinala 30 anos de idade.



Doumbia, Piccini, André Pinto, Rafael Leão e Podence estão igualmente sob cuidados médicos.