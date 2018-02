Fábio Coentrão reage a suspensão

RTP 16 Fev, 2018, 17:52 / atualizado em 16 Fev, 2018, 18:34 | Sporting

O Lateral Esuqerdo foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência de uma cuspidela na direção dos adeptos do FC Porto, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Dragão.



O Jogador escreve no Facebook: "Como é possível eu ter passado um jogo inteiro a ser insultado e agredido com isqueiros? Mais ainda: como é possível ter visto um cartão amarelo quando eu é que fui vítima de agressão por um adversário que me pôs o dedo num olho? Ter visto outro adversário a atirar a bola contra mim noutro lançamento lateral? E, para cúmulo, ter de passar por um túnel recolhido (quando me dirigia aos balneários após ser substituído) e ser sujeito a novos insultos, cuspidelas e agredido com o arremesso de isqueiros, numa clara falha grave de segurança que viola os regulamentos, porque o túnel, nestes casos, tem de ser aberto para protecção dos atletas?Perante tudo isto só eu é que sou castigado com um jogo de suspensão? E nada acontece a quem tem estes comportamentos antidesportivos e grosseiros? Já para não falar num certo senhor que tão mal anda a fazer ao nosso futebol que tem o descaramento de dizer que eu não sou exemplo para ninguém. Querem melhor exemplo do que ter vindo do nada, ter subido a pulso e ter conquistado tudo o que já consegui conquistar? Sou humano e também tenho direito à indignação, com a certeza de que estarei aqui até ao final a lutar com todas as minhas forças."