Fábio Coentrão substitui Jonathan Silva no Sporting para receção ao Tondela

Lusa 16 Set, 2017, 15:41 | Sporting

O lateral argentino foi titular no triunfo dos `leões` no terreno do Olympiacos (3-2), na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões, mas ficou hoje fora dos 18 eleitos do treinador Jorge Jesus.

Relativamente à deslocação ao terreno do sete vezes campeão grego, o técnico abdicou ainda do guarda-redes Pedro Silva, dos defesas Ristovski e Tobias Figueiredo e dos médios Mattheus Oliveira e João Palhinha.

O Sporting, segundo classificado com os mesmos 15 pontos do líder FC Porto, recebe hoje, a partir das 20:30, o Tondela, 12.º classificado com cinco, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Romain Salin.

- Defesas: Piccini, Coates, Mathieu, André Pinto e Fábio Coentrão.

- Médios: William Carvalho, Battaglia, Petrovic, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Iuri Medeiros, Acuña e Bruno César.

- Avançados: Alan Ruiz, Bas Dost e Doumbia.