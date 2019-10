FC Porto e Benfica colados na liderança do campeonato da I Liga

O Famalicão, considerada a equipa sensação do campeonato da I Liga 2019/2020, começou este campeonato vindo da II Liga e desde cedo demonstrou não estar nesta Liga apenas para cumprir calendário.





Os famalicenses desde o dia 9 de agosto, quando começou o campeonato, apenas empataram frente ao Vitótia de Setúbal, à terceira jornada, tendo vencido os restantes jogos, entre eles o Sporting Clube de Portugal.





Este domingo o Famalicão não conseguiu aguentar o poderio dos dragões e cedeu ao dominio portista.







Com um forte destaque na competição o Famalicão era já nome forte nas casas de apostas.







A equipa treinada por João Pedro Sousa ocupa agora a terceira posição com 19 pontos, seguido do Vitória de Guimarães com 12 pontos.







A tabela classificativa muda de líder à oitava jornada com FC Porto e Benfica a ocuparem o lugar cimeiro, com 21 pontos.





Lógica imperou no fim de semana







O FC Porto impôs-se ao Famalicão (3-0) e juntou-se ao Benfica, vencedor em Tondela (1-0), na liderança da I Liga de futebol, da qual os famalicenses foram desalojados, numa oitava jornada em que o Sporting subiu a quarto.



Os "dragões" chegaram aos 21 pontos, mais dois que os famalicenses, agora terceiros, e os mesmos do campeão em título Benfica, que abriu o domingo com uma vitória apertada em casa do Tondela.



Abaixo, o Famalicão perdeu a invencibilidade nesta edição da Liga, deixando o Boavista, que no sábado empatou a uma bola com o Moreirense, como única equipa ainda sem perder no campeonato em 2019/20.



Em Alvalade, o Sporting deu sequência ao triunfo sobre o Rosenborg (1-0), na quinta-feira, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, por 3-1, regressando às vitórias caseiras na Liga, muito por força de dois golos marcados em três minutos.



Com este resultado, os verdes e brancos assumem o lugar que era dos minhotos na tabela, chegando ao quarto posto, com 14 pontos, mais dois do que os vimaranenses, que voltaram a perder, após o desaire em casa do Arsenal (3-2), na Liga Europa.